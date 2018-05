Die politische Krise in Italien mit ihren Ansteckungsgefahren für die Finanzmärkte hat am Dienstag auch die Wall Street ins Minus gedrückt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,85 Prozent auf 24 542,80 Punkte. Damit ist seine Bilanz seit Jahresbeginn wieder negativ. Am Montag war in New York wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt worden.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien droht in dem hoch verschuldeten südeuropäischen Land ein Zweikampf zwischen den beiden populistischen Kräften Fünf Sterne und Lega sowie Staatspräsident Sergio Mattarella. Die Fünf Sterne streben ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten an, da er aus ihrer Sicht mit der Weigerung, den Euro-Kritiker Paolo Savona zum Finanzminister zu ernennen, gegen die Verfassung verstoßen habe.

Der marktbreite S&P 500 sank um 0,72 Prozent auf 2701,73 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,29 Prozent auf 6940,60 Punkte abwärts. Konjunkturseitig steht das Verbrauchervertrauen Conference Board im Blick, das in wenigen Minuten veröffentlicht wird. Vor der Börseneröffnung gab es bereits Daten vom US-Immobilienmarkt. Dort legten die Preise im März kräftig zu, wie der Case-Shiller-Index zeigte./ajx/he

