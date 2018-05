New York - Nachdem die US-Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen waren, gehen sie heute leichter in den Handel. Der Dow Jones muss zum Börsenstart 0,59 Prozent auf 24'606,59 Punkte abgeben. Der NASDAQ Composite verliert 0,47 Prozent auf 7'398,51 Zähler. Die jüngsten Ereignisse in Italien werden auch die US-Börsen nicht ungeschoren lassen. Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnet sich ein leichterer Handelsverlauf ...

