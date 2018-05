MoneyPark lanciert die Mortgage Exchange (MEx) - die schweizweit erste Hypothekenbörse für selbstgenutzte Liegenschaften. Damit erhalten institutionelle Investoren die Möglichkeit, in die Anlageklasse Hypotheken, genauer in «selbstgenutzte Wohnimmobilien in der Schweiz» zu investieren. «Wir generieren über unser Endkundengeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...