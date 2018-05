Mainz (ots) - Woche 22/18 Mittwoch, 30.05.



Bitte Beginnnzeitkorrekturen beachten:



9.17 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Fünfziger und Sechziger Jahre Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnnzeitkorrektur beachten: 14.05 ZDFzoom Die Handy-Abo-Falle Wie Kunden reingelegt werden Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnnzeitkorrektur beachten: 17.20 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnnzeitkorrekturen beachten: 22.10 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018



22.55 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



23.40 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018



0.20 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Turbo-Salami, Tütensuppen & Co. Deutschland 2017



1.05 heute journal



1.35 Auf der Straße - Sascha Bisley unter Obdachlosen Deutschland 2018



2.20 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017



2.50 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Berater vom Jobcenter Deutschland 2018



3.20 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Betreuer vom Sozialamt Deutschland 2018



3.50 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016



4.35 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018



Woche 23/18 Mittwoch, 06.06.



Bitte neue Beginnzeiten/Reihenfolge beachten:



1.15 Die Inquisition Templer und Katharer Großbritannien 2014



2.00 Die Inquisition Ketzerverfolgung in Spanien Großbritannien 2014



2.45 Die Inquisition Häretiker in England Großbritannien 2014



3.30 Die Inquisition Hexenjagd Großbritannien 2014



4.15 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



4.45 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017



Donnerstag, 07.06.



Bitte neue Beginnzeiten beachten:



5.00 Heinrich VIII. - Tödliche Intrigen Großbritannien 2015



5.45 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )



