BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnellstmögliche Reformen für die Europäische Union eingefordert und zugleich trotz zunehmender protektionistischer Tendenzen das Festhalten an einem multilateralen System verlangt. Beim "Global Solutions Summit" in Berlin forderte Scholz, "dass wir den nächsten Schritt gehen müssen, und dass wir nicht die Chance haben werden, ihn in 20 Jahren zu machen". Scholz betonte auf Englisch: "Wir müssen es jetzt tun."

Fortschritt sei dringend nötig, betonte der SPD-Politiker. "Wir sollten uns deshalb so sehr beeilen, wie wir können." Allerdings müssten dafür alle EU-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Zur politischen Situation in Italien betonte der Finanzminister eine grundlegend europafreundliche Ausrichtung in dem Land. "Italien ist eine der europäischsten Nationen, die wir haben", sagte Scholz. "Wenn ich es richtig verstehe, ist die Mehrheit der italienischen Bevölkerung proeuropäisch, die große Mehrheit", erklärte er. "Das müssen wir verstehen, wenn wir handeln, und wir werden es sehr vorsichtig tun."

Besonders vor dem Hintergrund der jüngsten US-Handelspolitik trat Scholz nachdrücklich für eine Stärkung des Multilateralismus ein. "Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger neu überzeugen, dass Protektionismus keine Lösung ist", sagte er. Nur ein regelgebundener, fairer Rahmen biete Schutz vor Verwerfungen. Keine einzelne Volkswirtschaft könne auf sich gestellt überleben, betonte er auch. Scholz forderte zudem, die einzelnen Staaten dürften sich nicht gegenseitig durch einen Steuerwettlauf Konkurrenz machen. "Das schadet im Ergebnis allen", mahnte der Finanzminister.

May 29, 2018 09:31 ET (13:31 GMT)

