Vor lauter Italien-Thematik und wirr nach oben und unten sausenden Anleihemärkten neigt man glatt dazu, diese Sache mit Donald Trumps Prüfung zu vergessen. Die Prüfung, ob europäische Automobilimporte die nationale Sicherheit der USA gefährden. Dass die USA vorhin Strafzölle auf angeblich sicherheitssensible chinesische Waren im Volumen von 50 Milliarden US-Dollar avisiert haben, die am 15. Juni in Kraft treten sollen, bringt diese Sache aber in Erinnerung. Wobei … diejenigen, die derzeit bei Daimler (ISIN: DE0007100000) auf der Long-Seite stehen, dürften dieses Damoklesschwert ohnehin nicht vergessen haben, denn die Aktie erinnert die Bullen täglich daran, dass solche Einfuhrzölle das Unternehmen empfindlich treffen würden.

Vor allem, sollten die USA China so sehr und am Ende erfolgreich unter Druck setzen, dass das Land die für alle ab 1.7. geltende Senkung der Automobil-Zölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...