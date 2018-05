Die NordLB hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe bereinigt um Währungseffekte und andere Sondereinflüsse ein erfreuliches Wachstum verzeichnet, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit nehme das Unternehmen weiter Kurs auf das fünfzehnte Rekordjahr in Folge. Trotz der Gefahr eines langwierigen Rechtsstreits nach der abgesagten Übernahme des Generika-Herstellers Akorn beurteilt er die Gesamtrisiken für das Unternehmen derzeit als überschaubar./tih/la Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

