Wie in Europa gingen auch in New York die Bankaktien auf Talfahrt. Am Rentenmarkt zogen die Kurse an

Auch an der Wall Street hat die politische Krise in Italien den Anlegern am Dienstag die Stimmung verdorben. Der Start in die durch den Memorial Day am Montag verkürzte Handelswoche könnte hässlich werden, erklärte Analyst Peter Cardillo vom Brokerhaus Spartan Capital Securities in New York. "Eine Vertrauenskrise beim Euro scheint fast unausweichlich, was den Greenback steigen und ...

