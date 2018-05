In den USA kam es kürzlich zu einem Vorfall, bei dem Amazons intelligenter Lautsprecher anscheinend ungefragt ein Gespräch aufnahm und dies an einen Kontakt versendete. Der Konzern bestätigte am Freitag Berichte darüber, sprach aber davon, dass lediglich eine Verkettung unwahrscheinlicher Zufälle dazu geführt habe. So habe der Lautsprecher in einem Gespräch eines Ehepaares fälschlicherweise das Aktivierungswort zur Aufzeichnung sowie den Befehl zum Versenden einer Nachricht verstanden. Kurioserweise ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...