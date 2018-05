Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind in der vergangenen, um einen Tag verkürzten Handelswoche deutlich zurückgegangen. Sie verringerten sich um gut 32 Prozent auf 2,4 Millionen Franken. Auch die Anzahl der Abschlüsse fiel geringer aus, indem sie auf 111 von 128 sank. Der ZKB KMU Index verbesserte sich hingegen marginal um 0,1 Prozent auf 1'393,86 Punkte.

Der volumenstärkste Titel waren LZ Medien. Sie generierten 951'000 Franken. Dahinter setzte die ZKB in den Reishauer-Namenaktien insgesamt 644'500 Franken um. Die NZZ-Papiere erzielten 235'680 Franken, die WWZ-Valoren 209'940 Franken und die Aktien der acrevis Bank 147'635 Franken.

Insbesondere die Aktien des Gewinners Stanserhorn-Bahn hätten den KMU-Index gestützt, so die ZKB. Sie stiegen um 10 Prozent. Mit grossem Abstand folgend rückten die Aktien der Lenzerheide Bergbahnen um 2,9 Prozent vor. Die Titel des Stadtcasino Baden verbesserten sich um 2,6 Prozent, diejenigen des Grand Resort Bad Ragaz um knapp 1 Prozent und die Aktien von Espace Real Estate schlossen die Berichtswoche mit einem Kursplus von 0,3 Prozent.

Der Hype um die Aktien der Thurella Immobilien scheint etwas abzukühlen. Sie büssten als grösster Wochenverlierer 4,4 Prozent ein. Die Titel der Zürichsee Fähre Horgen-Meilen verloren 3,9 Prozent, diejenigen der Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft 3,6 Prozent und die Eniwa-Aktien gingen um 3,2 Prozent zurück. Die Papiere der Zürcher Oberland Medien schlugen mit einem Minus von 2,2 Prozent zu Buche.

An der Nachrichtenfront legten einige KMUs ihre Jahreszahlen 2017 vor. Darunter die Raststätte Thurau, die dank einer Umsatzsteigerung um knapp 2 Prozent auf 3,87 Millionen Franken und einem verbesserten Finanzergebnis ihren Reingewinn im vergangenen Geschäftsjahr um fast 40 Prozent auf 0,75 Millionen steigerte.

Die Dolder Hotel AG erzielte im Geschäftsjahr 2017 trotz der Schliessung des Dolder Waldhaus einen um 2,3 Prozent höheren Umsatz von 59,4 Millionen Franken. Dank eines Forderungsverzichts des Hauptaktionärs Urs Schwarzenbach in Höhe von 12,7 Millionen schrieb das Unternehmen unter dem Strich einen Gewinn von 53'488 Franken. Die Auslastung im Dolder Grand erhöhte sich auf 60 Prozent von 50,6 Prozent im Vorjahr.

Die Beteiligungsgesellschaft Menzi Muck Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Reingewinn von 1,2 Millionen Franken nach 3,9 Millionen im Vorjahr. Beim Baumaschinen-Hersteller Menzi Muck, an dem die Gruppe einen Anteil von 85 Prozent hält, stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um "rund 5 Prozent" an, wie es hiess. Die Gewinne hätten sich dabei stabil entwickelt.

Wie jüngst bekannt wurde, hat das Stadtcasino Baden für das Casino Davos in der belgischen Arden-Gruppe einen Partner gefunden. Ardent beteiligt sich mit 44 Prozent am Casino Davos, während die Stadtcasino Baden mit einem Anteil von 46 Prozent der grösste Aktionär bleibt. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

In eigener Sache teilte die ZKB schliesslich mit, dass ab Dienstag, 29. Mai 2018, die Aktien der RMH Regionalmedien AG ausserbörslich gehandelt werden. Die Gesellschaft entstand aus dem Zusammenschluss der LZ Medien Holding AG und der Tagblatt Medien Holding AG.

Wochennews

Die Dolder Hotel AG hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 trotz der Schliessung des Dolder Waldhaus mehr Umsatz erzielt. Bei den Übernachtungen konnte dabei das Dolder Grand deutlich zulegen. Unter dem Strich resultierte dank einem Forderungsverzicht wie schon im Vorjahr ein kleiner Gewinn.

Beim Umsatz legte die Dolder AG um 2,3 Prozent auf 59,4 Millionen Franken zu, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Der operative Gewinn EBITDA stieg um fast 5 Millionen auf 6,4 Millionen Franken an. Dank eines Forderungsverzichts des Hauptaktionärs Urs Schwarzenbach in Höhe von 12,7 Millionen schrieb das Unternehmen unter dem Strich einen Gewinn von 53'488 Franken.

Im Dolder Grand stiegen die Anzahl der Übernachtungen um mehr als 20 Prozent auf 57'582 an, und die Auslastung erhöhte sich damit auf 60 Prozent von 50,6 Prozent im Jahr zuvor. Der durchschnittliche Zimmerpreis ging allerdings um 23 Franken auf 724 Franken zurück, womit der Ertrag aus der Division "Rooms" um 15 Prozent auf 29,7 Millionen zunahm. Von den zusätzlichen Übernachtungen hätten auch die Division "Food & Beverage" sowie der Spa-Bereich profitieren können, heisst es weiter.

Das Viersterne-Hotel Dolder Waldhaus befindet sich seit dem 1.Juli 2017 in einer Zwischennutzung. Im Zusammenhang mit dem Bauprojekt sei mit dem letzten Einsprecher eine aussergerichtliche Einigung erzielt worden und die Baubewilligung sei damit rechtskräftig, heisst es im Bericht. Nach dem Ende der Übergangslösung soll im Januar 2020 mit dem Bau begonnen werden. (Quelle: awp)

Der Messeveranstalter Bernexpo hat in der Geschäftsleitung und an der Spitze von drei Bereichen einige Wechsel vorgenommen. Ab Anfang August wird Roger Büchel die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen und die Geschäftsleitung vervollständigen. Mit Büchel will die Gruppe laut Mitteilung vom Mittwoch die Transformation vorantreiben, innovative Veranstaltungskonzepte sowie auch neue Formate und Plattformen kreieren.

Roger Büchel arbeitete zuletzt bei der auf Kommunikationsdienstleistungen und Veranstaltungen spezialisierten Habegger Group. Bei Habegger hatte er in den Jahren 2007 bis 2017 die Leitung für Public Events und Venue&Facility Services inne und war auch COO sowie Teil der Geschäftsleitung. Zuvor hatte Büchel das eigene Unternehmen RCO Veranstaltungstechnik gegründet, dem er während acht Jahren als Firmenchef vorstand.

Nebst dem Wechsel in der Geschäftsleitung hat Bernexpo auch noch drei neue Bereichsleiter ernannt. Seit ...

