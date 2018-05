Die Verbraucherstimmung in den USA ist im Mai wie erwartet ausgefallen. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 2,4 Punkte auf 128,0 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Der Markt hatte diesen Wert erwartet.

Allerdings wurde der Indexwert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Der Wert für April lag demnach bei 125,6 Punkten und nicht wie zuvor gemeldet bei 128,7 Zählern. Das Verbrauchervertrauen befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Im Februar war mit 130,0 Punkten der höchste Wert seit dem Jahr 2000 erreicht worden.

Im Mai verbesserten sich laut Conference Board sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Beurteilung der aktuellen Lage. Letztere hellte sich besonders auf./jsl/tos/he

