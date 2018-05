Zürich - EY erweitert die Geschäftsleitung in der Schweiz um die Service Line People Advisory Services (PAS), in der Beratungsleistungen rund um die Personalfunktion in Unternehmen erbracht werden. Gerard Osei-Bonsu wird ab 1. Juli als neuer Leiter PAS in die Geschäftsleitung von EY eintreten und das Portfolio der Dienstleistungen in enger Koordination mit den anderen Service Lines und Sektoren von EY weiter ausbauen. Damit unterstreicht EY seinen Ansatz der integrierten Beratung - von der Strategieentwicklung über die Geschäftsmodelltransformation bis hin zu unterstützenden Funktionen wie beispielsweise Personal. Die Transformation, in der sich Unternehmen und Gesellschaft befinden, hat massive Auswirkungen auf Kultur und Menschen, sodass Beratung bei der Transformation des HR-Bereichs immer stärker nachgefragt wird. Dieser Nachfrage trägt EY mit dem Ausbau seiner Kompetenzen Rechnung. Osei-Bonsu bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von multinationalen Firmen mit, wo er unter anderem grosse Transformationsprojekte im HR-Bereich geleitet hat. Er löst Dina Pyron ab, die in ihre Heimat USA zurückkehrt und dort eine neue Rolle innerhalb EY übernimmt. "Mit der Integration der PAS gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt in der Umsetzung unserer Strategie, so dass wir unsere Kunden künftig bei der Strategieentwicklung der - häufig digitalen - Transformation operativer Geschäftsmodelle sowie den unterstützenden Funktionen wie Personal, IT-Architektur, Risikomanagement, Finanzen, Steuern und Recht umfassend beraten können", sagt Marcel Stalder, CEO von EY in der Schweiz.

Per 1. Juli übernimmt Achim Bauer die Leitung der Unternehmensberatung in der Schweiz. Er tritt damit in die Geschäftsleitung von EY in der Schweiz ein. Als Führungspersönlichkeit mit langjähriger und internationaler ...

