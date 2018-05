Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Vancouver, BC (pta033/29.05.2018/16:04) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("UPCO") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit MLC s.r.l. unterzeichnet hat, Besitzerin der Marke Sorgente Tesorino, um die Marke von Upco durch ihre Produktvertriebskanäle zu fördern, welche Europa, China und andere Regionen umfassen.



Sorgente Tesorino mit Sitz in Florenz, Italien, ist ein bedeutender Abfüller und Vertreiber von Mineralwässern aus der Region Toskana, die wegen ihrer medizinischen und therapeutischen Eigenschaften geschätzt werden. Das Unternehmen ist seit 1941 auf diesem Gebiet tätig und vertreibt derzeit 10 Millionen Flaschen Wasser pro Jahr mit einer Kapazität von 3 Millionen Flaschen pro Tag.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Sorgente Tesorino damit beginnen Upco zu bewerben, indem in jedes Paket von 6 Flaschen Mineralwasser, das in Italien und China vertrieben wird, eine Werbung mit aufgenommen wird. Zusätzlich enthalten diese einen Gutscheincode innerhalb des gekauften Pakets, den Benutzer im Upco E-Wallet einlösen können, um ein sofortige Rückvergütung (Cashback) zu erhalten.



Dies ist eine spannende Möglichkeit, von der beide Unternehmen und ihre jeweilige Kundenbasis profitieren. Basierend auf dem Erfolg dieser Initiative wird das Programm mit Sorgente Tesorino auf andere Jurisdiktionen ausgedehnt. Upco prüft auch aktiv die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Anbietern für verschiedene Produktlinien.



Eine vergleichbare Pressemitteilung wurde einer großen italienischen Zeitung einschließlich der namhaften "il sole 24 ore" zur Veröffentlichung vorgelegt. Dies ist die prominenteste Wirtschaftszeitung in Italien und hat die dritthöchste Verbreitung von nationalen Zeitungen (2017).



Eine weitere Veröffentlichung wurde bei der Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) publiziert, dem führenden Newskanal in Italien und einer der führenden Nachrichtenagenturen weltweit. http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/criptovalute/2018/05/29/alimentare-acco rdo-upco-acqua-tesorino-per-marketing-online_0dd1e9cf-ca58-43f4-89be-47653ca612f 9.html



Neben Zeitungen und Agenturen wurde es auch auf Controradio veröffentlicht, einem bekannten Radiosender in Florenz. http://www.controradio.it/marketing-soldi-in-blockchain-a-chi-compra-acqua-tesor ino



Herr Andrea Pagani, CEO und President, kommentierte: "Unsere Vereinbarung mit MLC s.r.l., die im Besitz der Marke Sorgente Tesorino ist, stellt einen sehr wichtigen Schritt in unserer Marketingstrategie dar, die sich im Laufe der Zeit in zusätzliche Jurisdiktionen und Produktlinien erstrecken wird. Diese Strategie soll unseren Kundenstamm parallel zu den laufenden Verbesserungen unseres E-Wallet-Zahlungssystems erweitern. Strategische Kooperationen mit Marketingpartnern werden den Einsatz unseres umfassenden Systems für die internationale Rechnungsstellung , Zahlungen, Umtausch und Überweisungen, innerhalb eines reifen und wachsenden Kundenstamms in allen Ländern erleichtern.



Über Upco International Inc.



Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.



Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.



IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS



Andrea Pagani, CEO und Director office@upcointernational.com +1 (212) 461 3676



Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.



Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.



Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.



(Ende)



Aussender: Upco International Inc. Adresse: 17618 - 58 Avenue, Suite 200, V3S 1L3 Surrey, BC Land: Kanada Ansprechpartner: Andrea Pagani Tel.: +1 646 757 1956 E-Mail: service@upcointernational.com Website: www.upcointernational.com



ISIN(s): CA9152971052 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt Weitere Handelsplätze: Canadian Securities Exchange (CSE)



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1527602640309



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 29, 2018 10:04 ET (14:04 GMT)