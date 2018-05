Die Sonderausstattung BMW Wireless Charging besteht aus einer Induktiv-Ladestation (GroundPad), die sowohl in einer Garage als auch im Freien installiert werden kann, und einer am Fahrzeugunterboden angebrachten Fahrzeugkomponente (CarPad).Das GroundPad erzeugt ein magnetisches Feld. In dem CarPad w ...

Den vollständigen Artikel lesen ...