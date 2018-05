Baden-Baden / Ludwigshafen (ots) -



22. bis 24. Juni 2018 / SWR3 präsentiert Felix Jaehn, Tim Bendzko, Markus Krebs, Namika



Auf dem Ludwigshafener Stadtfest spielen vom 22. bis 24. Juni 2018 Stars der Pop- und Comedyszene auf der SWR3 Bühne am Berliner Platz. Mit dabei sind Felix Jaehn, Tim Bendzko, Namika, Markus Krebs und Tom Gregory. SWR3 begleitet das Ludwigshafener Stadtfest 2018 multimedial als Partner. Programmchef Thomas Jung: "Top-Acts aus Musik und Comedy, dazu Public Viewing- ich freue mich in diesem Jahr wieder besonders darauf, mit dem SWR3 Team in der Metropolregion dabei zu sein und die Stimmung nach ganz SWR3land zu tragen." Das SWR3 Festivalradio mit SWR3 Moderator Marcus Barsch ist wieder auf einer der drei Hauptbühnen live erlebbar.



SWR3 Bühne mit Musik und Comedy am Freitag Los geht's am Freitagabend mit dem britischen Singer-Songwriter Tom Gregory (aktuelle Single "Run to you") um 20 Uhr. Um 21 Uhr übernimmt ein sehr gefragter Live-Comedian: Markus Krebs aus Duisburg, einer der Stars beim SWR3 Comedy Festival 2018. Top-Star Tim Bendzko ist ab 22:15 Uhr Headliner des Abends. Mit seinem Megahit "Nur noch kurz die Welt retten" hatte er 2011 seinen Durchbruch, bekam Preise vom "Echo" bis zum "World Music Award" und hatte bereits zwei Nummer-1-Alben.



Samstag Popmusik und Fußball; So.: "KinderspektakuLUm" Am Samstag spielt um 18:45 Uhr "Lieblingsmensch"-Pop-Star Namika - ihr aktueller Sommerhit "Je ne parle pas francais" ist in den deutschen Top Ten. Fußballfans können beim Public Viewing das Spiel Deutschland - Schweden anschauen. Danach gibt's ein Mega-Highlight: Super-Star DJ Felix Jaehn spielt ab 22 Uhr. Er landete mit "Cheerleader" einen Nummer-1-Hit in den US-Billboardcharts und hatte Top-Ten-Hits in mehr als 50 Ländern. "Ain't Nobody" und "Stimme" waren weitere Nummer-eins-Hits in Deutschland. Felix Jaehn hat auch den offiziellen WM-Song 2016 "Jeder für jeden" mit Herbert Grönemeyer rausgebracht. Das spektakuläre SWR3 Bühnenprogramm wird moderiert von "SWR3 Morningshow"-Moderator Kemal Goga. SWR3 Moderatorin Daniela Hilpp moderiert am Sonntag von 12 bis 17 Uhr das "KinderspektakuLUm" unter dem Motto "Ritter".



Zum Abschluss wird gefeiert: mit "SWR3 Morningshow"-Moderator Kemal Goga bei der SWR3 Party am Samstag ab 23:30 Uhr. SWR3 begleitet das Stadtfest am 22. Juni von 15 bis 18 Uhr mit dem Festivalradio live aus Ludwigshafen - diesmal mit SWR3 Moderator Marcus Barsch.



SWR3 ist in der Spitze der meistgehörten Radioprogramm bundesweit und auch im Sendegebiet zwischen Rheinland und Bodensee ist SWR3 Marktführer. Die Elemente Information, Wetter und Verkehr sowie Popmusik und Comedy bestimmen das Programm. SWR3 ist mehr als Radio, indem es alle Angebote neben Hörfunk über Web, Fernsehen oder die Sozialen Medien zugänglich macht: regional, national und weltweit.



