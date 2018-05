Olaf Scholz will härter gegen Steuerbetrug vorgehen. In einer Solidargemeinschaft bedürfe es solider Einnahmen, sagt der Bundesfinanzminister.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Kampf gegen Steueroasen und Steuerbetrug vorantreiben. "Wir müssen den Unternehmen und den Bürgern, die zuverlässig ihre Steuern zahlen, zeigen, dass Globalisierung kein Freibrief dafür ist, sich den Pflichten des Gemeinwesens zu entziehen", sagte Scholz am Dienstag bei einem Kongress in Berlin.

Unter den Bedingungen von Digitalisierung und Globalisierung komme es vor allem auf eine gute Bildung und angemessene Infrastrukturen an. Der Staat müsse seine öffentlichen Aufgaben erfüllen können. "Dazu braucht es solide Einnahmen und die Solidarität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...