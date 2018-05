Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 von 72 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate hätten die schon im März veröffentlichten, vorläufigen Umsatzzahlen des Baumarktkonzerns bestätigt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den neuen fairen Wert begründete er mit den in Aussicht gestellten Investitionen, die unerwartet hoch ausfielen./gl/ajx Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006083405