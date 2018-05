Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen im Burgenland (pta036/29.05.2018/16:20) - * Gesellschaft erhält AWS Zusage für einen geförderten Kredit über EUR 1,2 Millionen * Expansion in den Ausbau des Vertriebes



CLEEN Energy AG hat heute von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS) die Zusage erhalten, dass der Gesellschaft ein Kredit in Höhe von insgesamt EUR 1,2 Millionen gewährt wird. Die Zusage erfolgte unter der Bedingung, dass die in der 2. ordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG am 30. Mai 2018 zu beschließende ordentlichen Kapitalerhöhung, durch die der Gesellschaft rund EUR 500.000 zufließen sollen, durchgeführt wird. Der Kredit soll im Rahmen eines Förderungsprogrammes als Betriebsmittelkredit mit einer Laufzeit von bis zu 4,5 Jahre, wovon maximal 3 Jahre tilgungsfrei sind, sowie als Investitionskredit mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren, wovon maximal 2 Jahre tilgungsfrei sind, gewährt werden.



Die Gesellschaft beabsichtigt, einen erheblichen Teil des Kredites in den Ausbau und somit in die Erweiterung der Vertriebsstruktur zu investieren, was zur nachhaltigen Umsatzsteigerung beitragen soll.



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



(Ende)



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Robert Kögl Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1527603600315



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 29, 2018 10:20 ET (14:20 GMT)