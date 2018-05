Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) ist eine Stunde vor dem Xetra-Handelsende eine von nur drei Aktien im TecDAX, die in der Gewinnzone notieren. Als Argument führt man an, dass Apple laut Medienberichten ab dem kommenden Jahr seine iPhones mit OLED-Bildschirmen ausstatten wird, die weniger Energie verbrauchen als die bisher üblichen LCD-Bildschirme. Aixtron produzierte Anlagen für Bauelemente, die für OLED-Bildschirme benötigt würden. Aber ob Aixtron von diesem Wechsel wirklich profitieren würde, ob Apple überhaupt so vorgeht wie kolportiert, ist indes offen. So betrachtet sind die momentanen Käufe spekulativ. Und sie sind auch, was die Charttechnik angeht, nicht imstande, die für die Bären ...

