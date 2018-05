Das Analysehaus Jefferies wundert sich über die mangelnde Wertschätzung der Marktteilnehmer für die Aktien von Ford . Für die ambitionierten, aber gleichzeitig glaubwürdigen Kostenziele und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Marktstellung bekomme der US-Autohersteller am Markt derzeit keine Anerkennung, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Der Experte stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 13 auf 14 US-Dollar an. Die Konsensschätzungen seien ungewöhnlich zurückhaltend. Mit Blick auf die Autokonzerne weltweit sei Ford mit seinen Überlegungen zur Kapitalverwendung früh dran. Diesem Thema müssten sich andere Hersteller außerhalb der USA erst noch zuwenden.

Houchois erhöhte seine Schätzungen für den operativen Gewinn bis 2020 um bis zu zwölf Prozent. Das Risikoprofil von Ford sei besser als das der Konkurrenz. Der Analyst betonte zudem die starke Bilanz, die ein entscheidender Faktor sein werde bei der Implementierung des Mobilitätsgeschäfts. Unter den US-Herstellern ist Ford Houchois' bevorzugter Autowert.

Entsprechend der Einstufung "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./ajx/gl/he

Jefferies

ISIN US3453708600

