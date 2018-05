Der Ökonom Dennis Snower hat kurz vor dem Auslaufen einer US-Frist vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und der EU gewarnt. "Die EU hat die Chance, sich in diesen Zeiten als "Stimme der Vernunft" zu positionieren und sollte nicht ihrerseits mit Zollerhöhungen reagieren", sagte Snower am Dienstag als Präsident der "Global Solutions Initiative". In Berlin findet derzeit ein Kongress statt, auf dem Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über Zukunftsthemen diskutieren.

Die EU sollte als Reaktion auf Strafzölle lieber eigene Zölle im gleichen Ausmaß senken. "Wettbewerbsfähige Unternehmen und Branchen werden darunter nicht leiden, sondern mittel- und langfristig profitieren, weil der Handel mit der EU wächst", sagte Snower, der auch Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ist. Dass die EU Freihandelsabkommen mit anderen Ländern und Wirtschaftsräumen vorantreibe, sei der richtige Weg. "Er ist viel besser, als sich in einem Wettlauf um Zollerhöhungen zu verrennen, der am Ende allen schwer schaden wird."

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, EU-Unternehmen nur bis zum 1. Juni von den im März eingeführten US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. Die US-Regierung prüft zudem, Einfuhrzölle auf Autos zu verhängen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte angekündigt, am Rande einer OECD-Konferenz am Mittwoch und Donnerstag in Paris noch einmal "intensive Gespräche" mit US-Handelsminister Wilbur Ross führen zu wollen. Ziel solle ein "Deal" im Interesse beider Seiten sein.

Das derzeitige EU-Kompromissangebot im Zollstreit sieht vor, den Vereinigten Staaten Handelserleichterungen in Aussicht zu stellen, wenn es im Gegenzug eine dauerhafte Ausnahmeregelung für die EU bei den US-Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium gibt. Wenn die USA nicht auf das Angebot eingehen und die Ausnahmeregelung für die Stahl- und Aluminiumzölle auslaufen lassen, will die EU Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder oder Jeans verhängen./hoe/DP/nas

