Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will beim anstehenden G7-Treffen in Kanada nach Lösungen für im Iran tätige Unternehmen suchen, die wegen neuer US-Sanktionen um ihr Geschäft fürchten. Wie am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin verlautete, ist zur einseitigen Aufkündigung des Iran-Atom-Abkommens durch die USA ein gesondertes Treffen geplant. Scholz wolle mit seinen Kollegen aus Großbritannien und Frankreich mit US-Finanzminister Steven Mnuchin darüber beraten. Das G7-Treffen der Finanzminister und Notenbankenchefs westlicher Industrienationen findet Freitag und Samstag in Whistler statt.

Die EU will das Atom-Abkommen retten - und sucht Rechtssicherheit für im Iran tätige Unternehmen, die von den USA im Zuge der Wiedereinführung von Sanktionen unter Druck geraten. Europäischen Unternehmen, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen, drohen wegen des US-Sanktionsrechts Strafen für ihre Geschäfte in den USA. Da diese Geschäfte in der Regel weitaus größer sind, könnten sie in großer Zahl ihr Irangeschäft aufgeben und der Deal so endgültig scheitern. Der Iran befürchtet einen Großteil der wirtschaftlichen Vorteile zu verlieren, die er über den Atomdeal versprochen bekommen hatte - dieser soll verhindern, dass das Land weiter nach der Atombombe strebt und sich entsprechenden Kontrollen unterwirft.

Die EU-Kommission aktivierte daher zuletzt ein Abwehrgesetz, damit Unternehmen am Iran-Geschäft festhalten, das bereits 1996 im Streit um Sanktionen gegen Kuba, den Iran und Libyen erlassen worden war. Thema in Kanada dürfte auch die Drohung mit Strafzöllen der USA ab Juni gegen die EU sein. In Regierungskreisen wurde betont, man poche auf den Fortbestand eines regelbasierten multilateralen Systems./ir/DP/nas

