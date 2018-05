Aves One AG: Aves erweitert Rail-Portfolio durch Zukauf von Kesselwagen im Volumen von EUR 8,5 Mio. DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Ankauf Aves One AG: Aves erweitert Rail-Portfolio durch Zukauf von Kesselwagen im Volumen von EUR 8,5 Mio. 29.05.2018 / 17:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aves erweitert Rail-Portfolio durch Zukauf von Kesselwagen im Volumen von EUR 8,5 Mio. Hamburg, 29. Mai 2018 - Die Aves One AG (Aves) erweitert durch den Kauf von 117 neuen und gebrauchten Mineralöl- und Chemiewagen den Bestand im Segment Rail erstmals auch durch Kesselwagen. Bisher hat Aves ausschließlich in Standardgüterwagen investiert. Der Kaufpreis beträgt rund EUR 8,5 Mio. Alle Kesselwagen sind an namhafte Unternehmen aus der Chemie- und Petrochemiebranche vermietet. Finanziert wird der Kauf durch die UniCredit Leasing. "Der Vermietmarkt für Güterwagen besteht im Wesentlichen aus zwei großen Segmenten - den Standardgüterwagen und den Kesselwagen für flüssige und gasförmige Produkte. In den letzten Jahren ist besonders der Markt der Standardgüterwagen sehr schnell gewachsen. Deswegen haben wir unsere Investitionsaktivitäten auf diesen Wachstumsmarkt fokussiert. Dennoch hat der Vermietmarkt der Kesselwaggons einen relevanten Markanteil. Zudem gilt dieses Geschäft als besonders stabil und resistent gegen Konjunkturschwankungen. Aves wird deshalb zukünftig auch verstärkt in diesen traditionellen Markt investieren. Dieser Erwerb von 117 Kesselwagen ist der erste Schritt in dieses Segment", erklärt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG. Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistikimmobilien. In den kommenden Jahren will Aves den Wachstumskurs durch weitere Zukäufe konsequent fortsetzen. Bis zum Jahr 2020 soll der Bestand an Assets bis auf ein Volumen von rund EUR 1 Milliarde verdoppelt werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690581 29.05.2018

