ROUNDUP: Italiens Regierungschaos schürt Angst vor neuer Finanzkrise

ROM - Nach dem Scheitern einer Regierungsbildung in Italien droht neben der politischen Krise nun eine handfeste Finanzkrise. Kursstürze an der Börse weckten böse Erinnerungen an den Höhepunkt der Staatsschuldenkrise 2011/2012, die ganz Europa erfasst hatte. Auch die geplante Übergangsregierung des Finanzexperten Carlo Cottarelli beruhigte die Märkte nicht. Aussichten auf eine Neuwahl im Spätsommer, bei der die EU-kritischen Parteien Fünf Sterne und Lega weiter erstarken könnten, versetzten die Anleger vollends in Alarm. Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte vor einer Eskalation der Lage.

Athen: Griechenland kann mit den Italien-Turbulenzen fertig werden

ATHEN - Die griechische Regierung macht sich trotz der aktuellen Italien-Krise keine Sorgen um die eigene finanzielle Zukunft. Das Land sei jetzt gut vorbereitet, sagte der griechische Vize-Regierungschef Giannis Dragasakis am Dienstag im griechischen Parlament. "Die Turbulenzen überraschen uns nicht.". Athen habe bereits einen Kapitalpuffer parat um seine Finanzierungsbedürfnisse in den nächsten Jahren zu sichern. Er äußerte sich zuversichtlich, dass Athen wie geplant erstmals nach mehr als acht Jahren ohne internationales Hilfsprogramm auf eigenen Füßen stehen kann.

ROUNDUP: Verhandeln, zweifeln, hoffen: Gibt es einen Gipfel USA-Nordkorea?

WASHINGTON/SEOUL - Zwei Wochen vor ihrem möglichen Gipfel bemühen sich die USA und Nordkorea intensiv um einen Durchbruch in ihren Vorbereitungen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un schickte einen engen Berater zu Gesprächen in die USA. Der hohe Parteifunktionär und frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol war am Dienstag auf dem Weg nach New York, bestätigte US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Er gab sich ungebrochen optimistisch, dass ein Gipfel zustande kommen kann.

Trump führt Pläne von Strafzöllen gegen China fort

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump führt seine Pläne milliardenschwerer Strafzölle gegen China ungeachtet jüngster Berichte über eine Annäherung beider Länder fort. Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, am 15. Juni werde eine Liste chinesischer Produkte veröffentlicht, die mit Zöllen im Gegenwert von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar belegt werden sollten. "Kurz danach" sollten zusätzlich Zölle in Höhe von 25 Milliarden verhängt werden.

USA: Verbraucherstimmung im Mai wie erwartet

WASHINGTON - Die Verbraucherstimmung in den USA ist im Mai wie erwartet ausgefallen. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 2,4 Punkte auf 128,0 Zähler gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Der Markt hatte diesen Wert erwartet.

USA: Hauspreise deutlich gestiegen - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Die Preise am US-Häusermarkt sind im März kräftig gestiegen. Der Case-Shiller-Index erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,79 Prozent, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit liegt der Anstieg auf dem höchsten Niveau seit 2014. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 6,45 Prozent gerechnet.

Eurozone: Geldmenge wächst etwas schneller - Kreditvergabe legt weiter zu

FRANKFURT - Die Geldmenge im Euroraum ist im April wieder etwas stärker gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 habe sich zum Vorjahresmonat um 3,9 Prozent erhöht, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Im Vormonat hatte die Rate 3,7 Prozent betragen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Italien: Verbrauchvertrauen fällt auf den tiefsten Stand seit August 2017

ROM - Die Stimmung der italienischen Verbraucher hat sich im Mai inmitten einer schweren politischen Krise deutlich eingetrübt. Nach Angaben des Statistikamtes Istat vom Dienstag fiel der Indikator für das Verbrauchervertrauen zum Vormonat um 3,2 Punkte auf 113,7 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit August 2017. Analysten hatten einen vergleichsweise leichten Rückgang auf 116,5 Punkten erwartet.

Arbeitskräftenachfrage in Deutschland zieht wieder an

NÜRNBERG - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Mai wieder den Rekordwert vom Dezember 2017 erreicht. Nach monatelanger Stagnation geht die Zahl der offenen Stellen wieder nach oben, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Ihr Stellenindex BA-X - ein Indikator für die Beschäftigtennachfrage - liegt mit 253 Punkten im Mai drei Punkte über den vergangenen zwei Monaten und 20 Punkte höher als vor einem Jahr.

Boom am Arbeitsmarkt: Zahl der Existenzgründer auf Rekordtief

FRANKFURT - Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt dämpft das Interesse der Menschen in Deutschland an einer Selbstständigkeit. Die Zahl der Existenzgründer sank 2017 im Vergleich zum Vorjahr unerwartet deutlich um 17 Prozent auf das Rekordtief von 557 000, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten "Gründungsmonitor" der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Besonders kräftig war der Rückgang bei Menschen, die sich mit einem Nebenjob selbstständig machten. Deren Zahl verringerte sich um 24 Prozent auf 323 000. "Eine abhängige Beschäftigung auch für den Hinzuverdienst zu finden, ist derzeit so einfach wie nie", heißt es in der Studie.

Tarifverdienste stärker gestiegen als Inflation

WIESBADEN - Die Gehälter der Tarifbeschäftigten in Deutschland sind auch im ersten Quartal 2018 stärker gestiegen als die Inflation. Einschließlich Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld standen im Schnitt 2,5 Prozent mehr auf dem Gehaltszettel als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Ohne Sonderzahlungen waren es 2,3 Prozent mehr. Die Verbraucherpreise legten lediglich um 1,6 Prozent zu.

