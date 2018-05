Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag am Nachmittag etwas schwächer tendiert. Nachdem sich die Kurse heimischer Staatsanleihen im Frühhandel fester präsentiert hatten, gaben die Bundespapiere aller beobachteter Laufzeitbereiche im Verlauf etwas nach.Aus Sorge vor einer neuen Eurokrise haben die Anleger am Dienstag europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...