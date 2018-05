Nach einer lange anhaltenden Seitwärtsbewegung machte Aurora Cannabis seinen Anlegern in der vergangenen Woche Hoffnung darauf, bald wieder neue Höhen zu erreichen. Zum Wochenende ging den Bullen jedoch die Puste aus. Am Freitag sank die Aktie wieder um rund 2,5 Prozent und fand sich damit wieder knapp über 8 CAD wieder. Damit liegen die Anteile des Unternehmens wieder auf dem gleichen Niveau wie schon seit Anfang April. Auf ein Kaufsignal müssen Anleger also weiterhin warten.

