Nachdem die Aktie von AURELIUS Equity Opportunities erst in der letzten Woche ein neues Jahreshoch erreichen konnte, ist das Papier bis heute wieder um über 10 Prozent gefallen. Dass es vermehrt zu roten Vorzeichen kommt, dürfte dabei auch an einer gesteigerten Aktivität von Leerverkäufern liegen. Am Freitag wurde bekannt, dass der Hedgefonds Highbridge Capital seine Short-Positionen bei AURELIUS Equity Opportunities um rund 2 Millionen Euro ausgebaut hat.

Insgesamt verfügt Highbridge ...

