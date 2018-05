Amazon begeistert an den Börsen auch weiterhin. Der Wert konnte am Montag einen Aufschlag von fast 1 % verbuchen und schob sich auf ein neues Rekordhoch. Auch an diesem Dienstag geht es leicht nach oben. Damit ist die Aktie nun in der Lage, 1.500 sowie darüber auch 2.000 Euro in Angriff zu nehmen.

Das bedeutet: Die Aktie dürfte den starken und klaren Aufwärtstrend fortsetzen. Der Wert hat keine Hürden mehr vor sich und kann daher widerstandsfrei die aufgenommene Kursdynamik fortsetzen. ... (Frank Holbaum)

