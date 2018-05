Evotec konnte am Montag weiter durchstarten. Die Aktie legte annähernd 3 % zu und befindet sich geradewegs auf dem Weg nach oben. Kursziel sind jetzt 16 Euro sowie darüber sogar Kurse bei etwa 18 und auch 20 Euro.

Denn: Chartanalysten sehen einen starken Aufwärtstrend. Die Aktie sei in jeder Hinsicht wiedererstarkt. Zudem schützen 15 Euro vor einem Rücksetzer nach unten, heißt es. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen durch neue Nachrichten wieder so kräftig gestiegen.

Wirtschaftliche ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...