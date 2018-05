Der Umgang mit der Anzeige oder Rüge kann schon einen entspannten Verfahrensweg bewirken. Wie man auf eine Mängelanzeige zu reagieren hat, ist klar definiert. Dazu zählt u.a. die Anwendung der Maßgaben der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil B. Sie ist mit den 18 Paragrafen sehr oft Bestandteil des vertraglichen Regelwerks von Bauverträgen. Der Inhalt legt die Pflichten und Rechte bei der Durchführung eines Bauprojektes für den Auftraggeber und den Auftragnehmer fest. Die Maßgaben bei Mängeln sind z.B. im §?13 der VOB/B definiert.

Mängelanzeige nach Bauabnahme

Ein Elektrofachbetrieb erhielt den Auftrag im Rahmen des Neubaus eines Mehrzweck-Gebäudes. Neben verschiedenen Geschäften war auch ein Restaurant Bestandteil. Im Bauvertrag wurde die VOB/B als Vertragsgrundlage vereinbart. Die Arbeiten erfolgten ordnungs- und termingerecht. Alle Zwischentermine wurden eingehalten. Es erfolgte eine förmliche Abnahme nach der Fertigstellung des Mehrzweck-Gebäudes. Die bei der Abnahme festgestellten Mängel konnten in den folgenden zwei Werktagen komplett behoben werden (z.B. Lampenausrichtung in Durchgangsbereichen bzw. fehlende Detailbeschriftung in Verteilungen anbringen) und wurden mittels Nachabnahme als abgearbeitet bestätigt.

Zwei Wochen nach der Abnahme kam erst der Anruf des Restaurantbetreibers und kurz darauf die schriftliche Mitteilung einer Mängelanzeige, dass mehrere Küchengeräte nicht funktionierten und auch Leuchten ausgefallen waren. Die Dringlichkeit war sehr hoch und der Elektrofachbetrieb schickte sofort zwei Mitarbeiter zum Restaurant. Während der Anfahrt der Mitarbeiter hatte der Chef des Elektrofachbetriebes auf die schriftliche Mängelanzeige geantwortet.

Er bestätigte die sofortige Anfahrt seiner Mitarbeiter zur schnellen Behebung des Mangels und wies darauf hin, dass die Mängelbeseitigung kostenlos erfolgt, wenn der Mangel auf eine von seiner Firma erstellte Leistung zurückzuführen wäre. Zusätzlich teilte er dem Auftraggeber mit, dass, sollte der Mangel nicht durch die bereitgestellten Leistungen seiner Firma verursacht ...

