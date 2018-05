Zielgesellschaft: GRAMMER Aktiengesellschaft; Bieter: Jiye Auto Parts GmbH WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. Jiye Auto Parts GmbH Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 S. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: Jiye Auto Parts GmbH c/o Jifeng Automotive Interior GmbH Steigweg 24 97318 Kitzingen eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 109697. Zielgesellschaft: GRAMMER Aktiengesellschaft Georg-Grammer-Straße 2 92224 Amberg eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Amberg unter HRB 1182. ISIN DE0005895403 (WKN 589540) Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter http://www.allianceforthefuture.com. Angaben der Bieterin: Die Jiye Auto Parts GmbH (die 'Bieterin'), ein verbundenes Unternehmen des chinesischen Automobilzulieferers Ningbo Jifeng Auto Parts Co. Ltd, hat heute entschieden, den Aktionären der GRAMMER Aktiengesellschaft (die 'Grammer Aktionäre') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der GRAMMER Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (ISIN DE0005895403) (die 'Grammer Aktien'), vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung des Mindestpreises und der endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage, gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 60,00 je Grammer Aktie (das 'Übernahmeangebot') zu erwerben. Darüber hinaus sollen die Grammer Aktionäre an der für das Geschäftsjahr 2017 zu zahlenden Dividende partizipieren, die voraussichtlich EUR 1.25 je Grammer Aktie betragen wird, wodurch die Gesamtgegenleistung des Übernahmeangebots insgesamt EUR 61,25 je Grammer Aktie beträgt. Wenn der Vollzug des Übernahmeangebots vor der ordentlichen Hauptversammlung der GRAMMER Aktiengesellschaft, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 entscheidet, erfolgt, wird die Geldleistung um EUR 1.25 je Grammer Aktie auf EUR 61,25 je Grammer Aktie in bar erhöht. Wenn der Vollzug des Übernahmeangebots nach der ordentlichen Hauptversammlung der GRAMMER Aktiengesellschaft, die über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 entscheidet, erfolgt, erhalten die Grammer Aktionäre die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 von der GRAMMER Aktiengesellschaft. Sollte keine Dividende beschlossen werden oder sollte die Dividende weniger als EUR 1.25 je Grammer Aktie betragen, wird die Bieterin die Differenz zu dem Betrag von EUR 1.25 je Grammer Aktie an diejenigen Grammer Aktionäre zahlen, die das Übernahmeangebot angenommen haben, vorausgesetzt das Übernahmeangebot ist vollzogen. Der Vollzug des Übernahmeangebotes wird unter bestimmten Bedingungen stehen. Dazu gehören insbesondere das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 50 % (eingerechnet des Anteils von 25,56% eines mit der Bieterin verbundenen Unternehmens, d.h. der JAP Capital Holding GmbH) der ausgegebenen Grammer Aktien plus eine Grammer Aktie und die Erteilung erforderlicher kartellrechtlicher sowie sonstiger regulatorischer Genehmigungen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage darzulegenden Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter http://www.allianceforthefuture.com veröffentlicht. Darüber hinaus wird die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekanntgegeben. Wichtige Information: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Die endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Grammer Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente der Bieterin vollständig und aufmerksam zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Soweit diese Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie 'werden', 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse können erheblich von solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen enthaltenen oder geäußerten abweichen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren. Kitzingen, den 29. 