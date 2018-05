Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000MQA4 Atlas Arteria 29.05.2018 AU0000013559 Atlas Arteria 30.05.2018 Tausch 1:1

GB0006648157 Oxford Biomedica PLC 29.05.2018 GB00BDFBVT43 Oxford Biomedica PLC 30.05.2018 Tausch 50:1

US2312691015 Curis Inc. 29.05.2018 US2312692005 Curis Inc. 30.05.2018 Tausch 5:1