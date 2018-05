Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat wieder einmal einige Werte aus der Gesundheitsbranche unter die Lupe genommen. Dabei sind zwei Empfehlungen des AKTIONÄR sehr gut weggekommen. Die Analysten haben sowohl Novo Nordisk als auch Roche auf der "Conviction Buy List" belassen. Bei Novo Nordisk sehen sie ein Kursziel von 435 dänischen Kronen. Die Aktie habe sich seit Ende Februar im Vergleich zu anderen Pharmawerten schwach entwickelt, so Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei seien die jüngsten Daten zum wichtigsten in der Entwicklung befindlichen Produkt, das oral einzunehmende Diabetesmittel Semaglutid, vielverprechend. Dies dürfte vorerst der wichtige Antreiber für die Aktien sein, so Goldman Sachs

Den vollständigen Artikel lesen ...