Zürich - Die ungenügende Leistung von Anlagefonds, die durch Banken verwaltet werden, ist auch dadurch erklärbar, dass die eingesetzten Anlagefonds die Performance vergleichbarer Indizes kaum schlagen. Warum ist das so? Machen diese sogenannt aktiv verwalteten Anlagefonds überhaupt Sinn für den Kunden? Gibt es auf dem Markt bessere Alternativen? Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen und neutralen Schweizer Vermögensverwaltung GRIMALDI & PARTNERS AG, gibt Antworten zu diesem Thema.

Warum schneiden die Anlagefonds regelmässig schlechter als der entsprechende Referenzindex ab?

Die sogenannten aktiv verwalteten Anlagefonds, die, notabene von den Banken selber bewirtschaftet werden, werden systematisch vom jeweiligen Referenzindex geschlagen. Diese Unterperformance macht sich in den Kundendepots bemerkbar mit einer schleichenden Kapitalerosion: Die Kosten des Anlagefonds und die ungenügende Performance generieren kein Kapitalwachstum.

Ein Beispiel: Hat die Bank für den Kunden in einen Aktienfonds investiert, der aus Schweizer Bluechips besteht, schneidet der Referenzindex, also in diesem Beispiel der Swiss Market Index (SMI), in den meisten Fällen besser ab. Der Hauptgrund liegt darin, dass der Fondsmanager nicht den Ehrgeiz hat, den Referenzindex zu übertreffen. Er hat vielmehr das Ziel, dem Index weitgehend zu folgen. Das heisst: Er will eine Performance erreichen, die in etwa ähnlich ist wie diejenige des Indexes.

Mit anderen Worten: Der Anlagefonds wird de facto bloss ...

