Am Dienstag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.666,51 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Vor allem die Bankentitel rissen den Index nach unten, Commerzbank und Deutsche Bank ließen über drei Prozent nach. Marktbeobachtern zufolge steigen die Sorgen der Anleger wegen eines möglichen Handelskrieges mit den USA. Bis zum 1. Juni soll eine endgültige Entscheidung darüber getroffen werden, ob die EU von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wird oder nicht. Auch die Italien-Krise drückte weiter auf die Anlegerstimmung.

Aktien von Vonovia, Thyssenkrupp und Fresenius waren kurz vor Handelsschluss entgegen dem Trend im Plus an der Spitze der Kursliste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1553 US-Dollar (-0,61 Prozent).