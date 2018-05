Tübingen (ots) - Eine Woche rollte der DKMS-Sonderzug unter dem Motto "Jetzt bist Du am Zug - Setz ein Zeichen gegen Blutkrebs!" durch Deutschland.



Er stoppte in München, Stuttgart, Köln, Leipzig, Hamburg und Berlin. An jedem Haltepunkt fand eine Registrierungsaktion statt: Insgesamt ließen sich 700 Menschen registrieren, unzählige Interessierte kamen vorbei und informierten sich oder spendeten Geld. Den Aktionen ein Gesicht gab Patient Max (14) aus Erfurt, der an Blutkrebs leidet und dringend eine Stammzelltransplantation benötigt und derzeit einen passenden Stammzellspender sucht.



Pianist und Komponist David Ianni hatte im Zuge seines Projektes MY URBAN PIANO das Stück "Friends" für Blutkrebspatienten komponiert und ein Musikvideo produziert, in dem Kinder sein von Steinway & Sons gesponsertes Klavier rot anmalen. Mit seinem "Hoffnungsklavier" reiste er mit dem DKMS-Sonderzug mit und spielte auf jedem Bahnhof ein Konzert.



Auch zahlreiche Prominente unterstützten die DKMS-Aktion, u. a.: Politiker Cem Özdemir, Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kolat, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Stuttgarts Bürgermeister Werner Wölfle, Höhner-Frontmann Henning Krautmacher, Turner Marcel Nguyen, die Schauspieler Florian Wünsche, Astrid Fünderich, Simon Licht, Thaddäus Meilinger, Rolf Becker, Clelia Sarto, Manou Lubowski, Alexa Maria Surholt, Anja Nejarri, Michael Trischan, Benjamin Strecker, Mike Zaka Sommerfeldt, Elisabeth von Koch, Charity Laufer, Saxophonistin Stephanie Lottermoser, Vereinsrepräsentant des RB Leipzig Perry Bräutigam, Moderatorin Nathalie Strauß sowie die Basketballspieler Georg Beyschlag (FC Bayern Basketball) und René Kindzeka (Hamburg Towers). Dazu kamen zahlreiche Schärpenträgerinnen und -träger der Miss Germany Corporation und die Avengers live. Hauptsponsor des DKMS-Sonderzuges war die in München ansässige RailAdventure GmbH - für Geschäftsführer Alex Dworaczek und seine Mitarbeiter eine Herzensangelegenheit. Die Idee kam ins Rollen durch Thomas Koenen von beCAUSE-wir.tun.was.



