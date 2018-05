Vor 25 Jahren starben bei einem Brandanschlag in Solingen fünf Menschen. Der Außenminister gedenkt der Opfer - und warnt vor Extremismus.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat 25 Jahre nach dem ausländerfeindlichen Brandanschlag in Solingen zu mehr Zivilcourage im Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. "Äußern wir uns, wenn wir miterleben, dass Menschen wegen ihrer Herkunft im Beruf benachteiligt werden", heißt es in seinem vorab veröffentlichten Redetext für die Gedenkveranstaltung in Solingen. "Mischen wir uns ein, wenn Diskussionen im Familien- und Freundeskreis in dumpfe Ressentiments abgleiten!"

Der Außenminister sprach sich auch für ein hartes staatliches Vorgehen gegen rechtsextremistische oder fremdenfeindliche Straftäter aus: "Die Täter müssen mit aller Konsequenz zur Rechenschaft gezogen werden. Hier darf der Rechtsstaat nicht wegsehen."

In Solingen hatten in der Nacht des 29. Mai 1993 vier rechtsradikale Männer das Haus der türkischstämmigen Familie Genc in Nordrhein-Westfalen angezündet. Fünf Frauen und Mädchen starben. Der Brandanschlag gilt als eines der schwersten ausländerfeindlichen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Männer, die 1995 wegen Mordes verurteilt wurden, sind nach abgesessener Strafe wieder frei.

Maas betonte, wie wichtig es sei, an solche Taten zu erinnern. "Wenn Erinnerung also heute von manchen als "Schuldkult" diffamiert und Denkmäler als "Mahnmale der Schande" verhöhnt werden, ...

