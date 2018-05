Die Deutsche Telekom hat auch am Dienstag erneut nachgelassen. Der Aktienkurs sinkt derzeit relativ stetig und enttäuscht damit die Analysten, die auf steigende Notierungen gesetzt hatten. Der Wert hat in einer Woche zwar nur 1,4 % verloren, musste aber binnen zweier Wochen gut 7 % nachgeben und ist damit im charttechnischen Abwärtstrend. Es sieht so aus, als könnten die Kurse bis zu 10,36 Euro nach unten rutschen. Das ist die Perspektive - nach oben warten noch Hürden bei 14 und bei 14,50 Euro, ... (Frank Holbaum)

