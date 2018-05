Auf größere Kursgewinne mussten die erfolgsverwöhnten Anleger von Clinuvel in der letzten Woche verzichten. Stattdessen ging es von 13 AUD am Montag bis zum Freitag abwärts bis auf 12,18 AUD. Grund zur Sorge ist das noch nicht, denn auch nach den letzten Verlusten steht das Papier noch um rund 50 Prozent besser da als zu Jahresanfang. Mit einem Minus von nur 0,16 Prozent hielten sich am Freitag die weiteren Kursabschläge auch in Grenzen.

