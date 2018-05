Netflix ist am Dienstag etwas schwächer geworden. Dies ändert nichts an der allgemeinen Ausgangslage für die Aktie. Kürzlich hatte der Wert die Marke von 300 Euro nach oben durchbrochen. Damit wurde ein neues bullisches Signal gesetzt. Es dürfte in den kommenden Wochen massiv bergauf gehen.

Bis auf das Allzeithoch bei 307,20 Euro vom 28. Mai gibt es keine Hürden, die die Aktie noch überwinden müsste. Die Chance erstreckt sich damit auf Kursgewinne von bis zu 100 Euro, bis zur nächsten ... (Frank Holbaum)

