Seit Cancom mit knapp 105 Euro Anfang Mai ein neues Allzeithoch erreichen konnte, entwickelt sich die Aktie des Unternehmens vorwiegend negativ. In den letzten Wochen musste der Titel im Tief über 10 Prozent an Wert abgeben. Zeitweise ging es bis auf einen Kurs von nur 90,90 Euro herab. Von diesem Durchhänger konnte die Aktie sich aber bereits wieder deutlich erholen und nach einem Plus von 1,65 Prozent am Freitag stehen schon wieder 95,50 Euro auf der Anzeigetafel.

Mit neuen Rekorden ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...