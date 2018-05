Cleen Energy AG hat heute von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS) die Zusage erhalten, dass der Gesellschaft ein Kredit in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen gewährt wird. Die Zusage erfolgte unter der Bedingung, dass die in der 2. ordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG am 30. Mai 2018 zu beschließende ordentlichen Kapitalerhöhung, durch die der Gesellschaft rund EUR 500.000 zufließen sollen, durchgeführt wird. Der Kredit soll im Rahmen eines Förderungsprogrammes als Betriebsmittelkredit mit einer Laufzeit von bis zu 4,5 Jahre, wovon maximal 3 Jahre tilgungsfrei sind, sowie als Investitionskredit mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren, wovon maximal 2 Jahre tilgungsfrei sind, gewährt werden. Die Gesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...