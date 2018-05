Das Analysehaus SRC hat sein Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienkonzerns s Immo von 17,50 auf 18,00 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Accumulate" blieb unverändert.

Die in der Früh vorgelegten Erstquartalszahlen beurteilt Analyst Stefan Scharff in der Studie vom Dienstag positiv. Alles in allem seien die wichtigsten Kennzahlen auf einem hohen Niveau geblieben, obwohl in den vergangenen zwei Jahren Assets im Wert von rund 700 Mio. Euro verkauft worden seien.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert er 1,54 Euro (2018), 1,62 Euro (2019) und 1,70 Euro (2020). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,40 Euro (2018), 0,45 Euro (2019) und 0,50 Euro (2020).

Zum Vergleich: Am Dienstag ist die s-Immo-Aktie an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,72 Prozent auf 16,58 Euro aus dem Handel gegangen.

