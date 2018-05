London (ots/PRNewswire) -



Zur Feier des Tages hat Eclectic Method 16-Bit-SEGA-Sounds in musikalische Beats für einen speziellen Start-Trailer verwandelt



Raise the Sword of Vermilion mit Shining Force als eine Retro Phantasy wurde Wirklichkeit. SEGA® Europe Ltd. freut sich, heute den Start von SEGA® Mega Drive Classics in sowohl digitaler als auch physischer Form für PlayStation® 4 und Xbox® One bekanntgeben zu können, wobei die PC-Versionen auf Steam ein kostenloses Update erhalten, um mit den Konsolenversionen gleichzuziehen. Die physische Version ist bei ausgewählten Händlern* erhältlich und beinhaltet ein doppelseitiges Poster mit "Golden Axe" und "Streets of Rage".



Um die Multimedia-Pressemitteilungen anzuzeigen, klicken Sie auf h ttps://www.multivu.com/players/uk/8334451-sega-mega-drive-genesis-cla ssics/



SEGA freut sich, die Zusammenarbeit mit Eclectic Method, einem führenden Video-Remix-Pionier, bekanntzugeben, um einen energiegeladenen, fröhlichen und nostalgischen Start-Trailer herauszubringen. Der Trailer enthält einen Original-Track von klassischen 16-Bit-Sounds, die ausschließlich aus den unvergesslichen Themen der beliebtesten "SEGA Mega Drive"-Titel bestehen, die zusammen mit visuellen Wahrzeichen und berühmten Charakteren aus der Sammlung wiedergegeben werden. Sehen Sie, wie die Welten von altbekannten SEGA Mega Drive Classics aufeinanderprallen, direkt hier: https://www.youtube.com/watch?v=KBibA2ZIbWQ



Die Sammlung umfasst über 50 klassische Titel aus allen Genres: Arcade, Shooter, Kampfspiele, Puzzles, beliebte Favoriten und verborgene Juwelen, die alle über das von den 90er-Jahren inspirierte Schlafzimmers des Retro-Gamers zugänglich sind. Alle Classics weisen zahlreiche brandneue, moderne Features auf, einschließlich Online-Multiplayer, Erfolge, Spiegelmodus, Zurückspulen und Speichern, damit alte und neue Spieler beim Spielen dieser fantastischen Spiele mit der Wucht des Sonic 3D Blasts unterhalten werden.



Weitere Informationen zu SEGA Mega Drive Classics finden Sie auf der Produktseite: http://www.megadriveclassics.com



Weitere Informationen zu SEGA und seinen Produkten finden Sie unter http://www.sega.co.uk. Folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/SEGA_Europe) und Facebook (https://www.facebook.com/SEGA/).



