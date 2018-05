Am Berliner Flughafen Tegel sollen in den Sommermonaten zusätzliche Sicherheitskontrollen ein Chaos verhindern. Eurowings arbeitet an einer Lösung mit.

Zusätzliche Linien für die Sicherheitskontrollen sollen ein Sommer-Chaos am Berliner Flughafen Tegel verhindern. Der Betreiber und die Fluggesellschaft Eurowings kündigten nach einem Treffen am Dienstag an, die Abläufe an dem überlasteten Airport weiterhin gemeinsam verbessern zu wollen.

Wenn die Baugenehmigung vorliege, werde in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...