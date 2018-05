Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flucht aus Aktien in vergleichsweise sichere Anlagen hat sich am Dienstag noch einmal verstärkt. Der DAX fiel um 1,5 Prozent auf 12.667 Punkte. "Die Botschaft des Tages ist eine Warnung der Märkte, dass die Italien-Krise eskalieren kann", beschrieb Eugen Keller vom Bankhaus Metzler die Situation. Nicht nur in Italien, sondern in fast allen Ländern der Eurozone nahmen die Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen mehr oder weniger stark zu, wie zuletzt in der Eurokrise. Die steigenden Finanzierungskosten gefährden laut Marktteilnehmern den Konjunkturaufschwung. Nur Bundesanleihen waren als so genannter sicherer Hafen gesucht, die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel zeitweise unter 0,2 Prozent.

Viele Marktteilnehmer schauten nun auf die Europäische Zentralbank. "Diese hat aber keinen Pfeil mehr im Köcher", sagte Keller. Einerseits könne sie die Zinsen nicht weiter senken. Andererseits nähere sie sich bei den Anleihenkäufen bereits in einzelnen Fällen der Obergrenze von 33 Prozent.

Besonders stark unter Druck gerieten die Kurse der Banken. Deutsche Bank brachen um 4,6 Prozent ein und Commerzbank um 4,1 Prozent. Auch die Versicherungsaktien litten mit deutlichen Abschlägen von über 3 Prozent unter den Verwerfungen an den Anleihenmärkten.

Weiter nach unten ging es auch mit den Autoaktien. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf mögliche US-Zölle, die Italien-Krise als Belastungsfaktor für die Konjunktur und den Abgasskandal.

Aufwärts ging es dagegen mit deutschen Immobilienaktien. "Der Run auf Betongold dürfte sich nun weiter fortsetzen", sagte ein Händler. Deutsche Immobilien würden nun wieder attraktiver, wegen der wieder gesunkenen Zinsen in Deutschland, aber auch für Italiener, die sich um einen Ausstieg aus dem Euro sorgten. Im DAX gewannen Vonovia 0,9 Prozent, im MDAX zogen Aroundtown ebenfalls um 0,9 Prozent an.

Großaktionär könnte Grammer übernehmen

Die Grammer-Aktie schoss um 19,3 Prozent auf 61,20 Euro nach oben. Der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng will Grammer für 61,25 Euro je Aktie inklusive Dividende übernehmen. Die Grammer-Aktie war am Montag mit 51,30 Euro aus dem Handel gegangen.

Aixtron legten um 0,4 Prozent zu. Hintergrund waren Medienberichte, wonach Apple ab dem kommenden Jahr alle neuen iPhone-Modelle mit OLED-Bildschirmen ausstatten wird. Aixtron produziert Anlagen zur OLED-Herstellung.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 158,4 (Vortag: 71,6) Millionen Aktien im Wert von rund 5,41 (Vortag: 2,5) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner und 26 -verlierer.

