Apple hat auch am Dienstag weiterhin an seiner Rekordstory gefeilt. Die Aktie ist auf dem Weg zu den nächsten Allzeithochs, sodass der Wert jetzt freie Bahn hat, bis auf 200 Euro zu klettern. Dies dürfte sogar in den kommenden Wochen geschehen, meinen die Analysten der Charttechnik. Alle in der Nähe liegenden Unterstützungen sind stark genug, so auch die Marke von 150 Euro, um einen Kursrutsch im Keim zu ersticken. Zudem gibt es insgesamt gute Nachrichten aus dem gesamten Sektor.

