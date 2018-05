ZÜRICH (Dow Jones)--Die politische Krise in Italien hat am Dienstag auch den schweizerischen Aktienmarkt gedrückt. Nach dem Scheitern einer Regierung aus Rechts- und Linkspopulisten dürften bald Neuwahlen anstehen. Die Marktteilnehmer fürchten, dass die Anti-EU-Parteien dann weiter Aufwind haben werden. Ein mögliches Ausscheiden Italiens aus der Eurozone würde die Finanzmärkte durcheinander wirbeln.

Nicht nur die Börsen in Europa gaben angesichts dieser Perspektive am Dienstag nach, auch in den USA und Asien drückte die Krise auf die Aktienkurse. Zusätzlich belastete in der Schweiz auch der feste Franken, der gegen den schwächelnden Euro klar zulegte. Eine starke heimische Währung erschwert das Exportgeschäft. Der SMI verlor 1,6 Prozent auf 8.637 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 73,62 (zuvor: 28,01) Millionen Aktien.

Banken- und Versicherungswerte standen unter Druck. Teilnehmer befürchten, dass in den Portfolios der Institute etliche Risiken in Form von italienischen oder anderen südeuropäischen Staatsanleihen lauern. UBS verloren 3,1 Prozent und Credit Suisse 3,7 Prozent. Auch die Versicherer Zurich Insurance, Swiss Life und Swiss Re verloren jeweils um die 3 Prozent.

Einer der stärksten Werte im SMI waren Nestle mit einem Minus von lediglich 0,9 Prozent. Der Nahrungsmittelkonzern baut seine globale IT um. Dieser Schritt dürfte über die kommenden 18 Monate bis zu 500 Stellen in der Schweiz kosten. Mit der Maßnahme will Nestle den Übergang zu einem stärker digital aufgestellten Konzern schaffen und von ihrem Technologie-Drehkreuz in Spanien und an anderen Orten profitieren.

Für Novartis ging es 1,6 Prozent abwärts. Die HSBC hat die Aktie auf "Hold" von "Buy" gesenkt.

May 29, 2018

