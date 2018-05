Tagesausblick für 30.05.: Aktienmärkte weiter unter Druck

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die angespannte politische Lage in Italien sorgt weiter für Turbulenzen an den Finanzmärkten. Der Euro rutschte am Dienstag unter die Marke von 1,16 US-Dollar, während die Anleiherenditen in Italien sowie in anderen südlichen Euro-Staaten deutlich anzogen. Augenscheinlich haben die Märkte wieder Angst vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone. Aus Italien selbst kamen vor allem beschwichtigende Töne, so dass die Kursverluste am Nachmittag teilweise wieder korrigiert wurden.

Die US-Verbraucher bleiben unterdessen optimistisch. Das vom US-Unternehmensverband Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen verbesserte sich im Mai um 2,4 Punkte auf 128,0 Zähler. Auch die Volkswirte der Banken hatten im Schnitt mit diesem Wert gerechnet. Der Vormonatswert wurde unterdessen deutlich von 128,7 Zählern auf 125,6 Punkte nach unten revidiert.

Unternehmen im Fokus

Die Start-Up-Schmiede Rocket Internet hat im ersten Quartal einen Konzerngewinn von 75 Mio. Euro verbucht, nach einem Verlust von 86 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich von 9 auf 10 Mio. Euro. Der Autozulieferer Grammer könnte kurz vor einer Komplettübernahme durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng stehen. Grammer bestätigte am Dienstag fortgeschrittenen Verhandlungen über ein freiwilliges Übernahmeangebot. Ningbo Jifeng hatte einen Übernahmepreis von 60 Euro plus der vorgeschlagenen Dividende von 1,25 Euro je Aktie angekündigt, heißt es. Kreisen zufolge befürwortet Grammer die Übernahme durch die Chinesen.

Wichtige Termine

Deutschland - Einzelhandelsumsatz April

Deutschland - Arbeitslosenzahlen Mai

Deutschland - Verbraucherpreise Mai (Vorabschätzung)

USA - BIP Q1 (2. Veröffentlichung)

Charttechnischer Ausblick: DAX



Widerstandsmarken: 12.800/12.830/12.890/12.940 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.660/12.600/12.500/12.460 Punkte

Der DAX setzte die Abwärtsbewegung vom Montag auch heute fort. Per Downgap fiel der Index unter die Unterstützung um 12.800 Punkte und direkt in den nächsten Supportbereich um 12.600 Punkte. Die Zone zwischen 12.660 und 12.600 Punkten ist auch mittelfristig wichtig. Eine Aufgabe dieser Marken würde einer Neutralisierung des Kaufsignals von Ende April gleichkommen. In diesem Fall wäre ein offenes Gap bei 12.500 Punkten die nächste Zielmarke. Ebenfalls unterstützt ist der Index kurzfristig bei 12.460 Punkten. Anstiege bis auf 12.800 Punkte würden am angeschlagenen Chartbild zunächst nichts ändern. Um das Bild wieder freundlicher zu gestalten, benötigt der DAX Kurse deutlich über 13.000 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.04.2018 - 29.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 29.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

