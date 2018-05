Angesichts der politischen Krise in Italien mit ihren Absteckungsgefahren für die weltweiten Finanzmärkte hat der New Yorker Aktienmarkt am Dienstag seine Verluste deutlich ausgeweitet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt 1,78 Prozent tiefer bei 24 312,06 Punkten. Damit ist seine Bilanz seit Jahresbeginn mit minus 1,6 Prozent wieder klar negativ.

Anleger sähen die Stabilität in der Eurozone als gefährdet an und fürchteten sich vor einer neuen globalen Finanzkrise, wenn in Italien die populistischen Parteien der Fünf Sterne und der Lega weiteren Zulauf bekämen, hieß es am Markt. Weltweit nähmen Investoren nun eine vorsichtigere Haltung ein. Auch in New York waren vor diesem Hintergrund Finanzwerte am Dienstag besonders schwach./ajx/he

ISIN US2605661048

AXC0273 2018-05-29/18:26